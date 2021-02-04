Общее собрание РПЛ выбрало кандидатов в новый состав Палаты по разрешению споров РФС

Пресс-служба Тинькофф-РПЛ в официальном Telegram-канале опубликовала утвержденный список кандидатов в новый состав Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

По окончании внеочередной конференции РФС состоялось общее собрание РПЛ, на котором рассматривался вопрос об утверждении кандидатов от клубов лиги для включения в новый состав Палаты по разрешению споров.

По итогам голосования был утвержден список из пяти представителей:

Вячеслав Алкин («Ахмат»)

Дарья Горлова («Локомотив»)

Илья Кедрин (ЦСКА)

Виталий Пасунько («Краснодар»)

Мария Пряхина («Зенит»)