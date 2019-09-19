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Александр Дюков: «К Егорову есть вопросы, у него нет карт-бланша, но нужны системные решения»

15:01
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После заседания исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал об изменениях, которые произойдут в российском судействе. Он подтвердил, что к качеству работы главы департамента судейства и инспектирования Александру Егорову есть вопросы.

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— К Александру Егорову есть вопросы. Он отвечал за подготовку арбитров и отвечает за назначение. Но есть и объективные причины провала, который случился в первом туре. Ошибки допускали и опытные арбитры. Надо не только с Егорова спрашивать, но и с них. Если мы хотим видеть изменения, гораздо большие надежды возлагаем на ВАР и на расширение списка судей. Отсутствует стройная и логичная система по подготовке арбитров и по организации. Нужны системные решения. Реформа назрела. Нужно ее обязательно реализовать.

Что касается людей, то после проведения реформы посмотрим, как будет выглядеть система и насколько адекватно будут подходить конкретные люди. Егоров понимает свои ошибки, пытается их исправить. Итоги предварительные подведем в декабре. Но при наличии форс-мажорных ситуаций могут быть приняты и кадровые решения. Карт-бланша у Егорова нет. Сейчас позиция РФС — не персоналии определяют проблемы. (Дмитрий Зеленов)

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