Садыгов: «Хотели взять Дзюбу в «Химки», но тренерский штаб возражал»
Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с нападающим Артемом Дзюбой в летнее трансферное окно.
«Мы хотели взять Дзюбу, рассматривали его. Но тренерский штаб принял не это решение. Это зона ответственности Артиги, мы же не можем настоять», — сказал Садыгов «СЭ».
В сентябре 2024 года 36-летний Дзюба стал игроком «Акрона». В этом сезоне нападающий провел за клуб 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2025 года.
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|
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|1
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|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
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|34
|
4
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|15
|9
|3
|3
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|30
|
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|15
|8
|4
|3
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|28
|
6
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|
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|
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|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
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|4
|3
|8
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|15
|
11
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|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
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|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
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16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
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30 тур
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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