Акинфеев пропускает меньше всех в ведущих лигах Европы, Абаев - третий в этом списке

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на данный момент является самым малопропускающим голкипером в десяти ведущих европейских чемпионатах, сообщает портал SofaScore.

Для анализа специалисты портала взяли всех вратарей, которые в текущем сезоне сыграли в основном составе более половины от общего количества матчей своей команды. Игорь Акинфеев пропускает, в среднем, по 0,47 мяча за игру, что является лучшим показателем среди его коллег. На втором месте расположился вратарь "Порту" Икер Касильяс (0,52), третьим в списке оказался страж ворот "Ростова" Илья Абаев (0,54). Четвертое и пятое места заняли Аллисон и Ареола из "Ливерпуля" и "ПСЖ". Они пропускают по 0,57 и 0,61 гола соответственно.

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