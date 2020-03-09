Акинфеев повторил рекорд чемпионата России
Игорь Акинфеев, справившись с ударом Романа Еременко с 11-метровой отметки матче 21-го тура чемпионата России, отразил 14-й пенальти в высшем дивизионе. Голкипер ЦСКА повторил рекорд турнира по отбитым пенальти, догнав Романа Березовского. Также Акинфеев и Березовский делят первое место по числу промахов соперника. Но если Игорь пропустил с «точки» 30 мячей, то Роман — 34. (Кирилл Бурдаков)
Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти
|
Игрок
|
Клубы
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
48
|
14
|
4
|
18
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
43
|
10
|
6
|
16
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
43
|
10
|
2
|
12
|
Руслан Нигматуллин
|
КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Андрей Новосадов
|
КАМАЗ, ЦСКА, Локомотив НН, Торпедо-ЗИЛ
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Илья Близнюк
|
Ростсельмаг, Алания, Томь, Шинник
|
29
|
8
|
4
|
12
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
41
|
7
|
4
|
11