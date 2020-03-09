Акинфеев повторил рекорд чемпионата России

Игорь Акинфеев, справившись с ударом Романа Еременко с 11-метровой отметки матче 21-го тура чемпионата России, отразил 14-й пенальти в высшем дивизионе. Голкипер ЦСКА повторил рекорд турнира по отбитым пенальти, догнав Романа Березовского. Также Акинфеев и Березовский делят первое место по числу промахов соперника. Но если Игорь пропустил с «точки» 30 мячей, то Роман — 34. (Кирилл Бурдаков)

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти