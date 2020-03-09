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Акинфеев повторил рекорд чемпионата России

14:47
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Игорь Акинфеев, справившись с ударом Романа Еременко с 11-метровой отметки матче 21-го тура чемпионата России, отразил 14-й пенальти в высшем дивизионе. Голкипер ЦСКА повторил рекорд турнира по отбитым пенальти, догнав Романа Березовского. Также Акинфеев и Березовский делят первое место по числу промахов соперника. Но если Игорь пропустил с «точки» 30 мячей, то Роман — 34. (Кирилл Бурдаков)

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти

Игрок

Клубы

Пенальти

Отразил

Мимо/штанга

Не забито

Игорь Акинфеев

ЦСКА

48

14

4

18

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

52

14

4

18

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

43

10

6

16

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

43

10

2

12

Руслан Нигматуллин

КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек

35

10

2

12

Андрей Новосадов

КАМАЗ, ЦСКА, Локомотив НН, Торпедо-ЗИЛ

30

9

3

12

Илья Близнюк

Ростсельмаг, Алания, Томь, Шинник

29

8

4

12

Вячеслав Малафеев

Зенит

41

7

4

11

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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