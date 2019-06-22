"Ахмат" победил "Види", несмотря на пропущенный гол от Хусти

"Ахмат" обыграл "Види" в контрольном матче - 2:1. Единственный мяч в составе венгерской команды провел бывший футболист "Зенита" Саболч Хусти. Также в составе "Види" на поле появились экс-игрок ЦСКА Георгий Миланов, а также бывший нападающий грозненцев Марко Шчепович. У "Ахмата" дубль сделал Бернард Бериша.
Контрольный матч
"Ахмат" (Россия) - "Види" (Венгрия) - 2:1 (0:1)
Голы: Хусти, 30 (0:1). Бериша, 59 - с пенальти (1:1). Бериша, 89 (2:1).
"Ахмат", стартовый состав: Гудиев, Мусалов, Адамов, Калошин, Кадыров, Бацуев, Харин, Хубулов, Митришев, Понсе, Осмоловский.
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