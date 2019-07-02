"Ахмат" обыграл "Штурм" в дебютном матче Глушакова

С крупным счётом 3-0 «Ахмат» обыграл «Штурм». Победу грозненцам принесли точные удары Мбенга, Иванова и Понсе, который реализовал пенальти. Дебютировали за грозненцев Михалак и Глушаков, вышедшие на поле во втором тайме. pic.twitter.com/Yid8khp9G6