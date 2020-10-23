«Ахмат» извинился перед арбитром, на которого оказали физическое воздействие в матче со «Спартаком»
Пресс-служба "Ахмата" сообщает, что после матча 7-го тура молодежного первенства между командами грозненцев со «Спартаком» (0:0), выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.
«Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание.
Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», — говорится в сообщении.
Ранее РПЛ сделала заявление, что совместно с РФС лига проведет тщательное разбирательство. В «Спартаке» также осудили такое поведение в отношении арбитра. При этом бывший генеральный директор футбольной академии «Рамзан» Хайдар Алханов назвал неправдой информацию об избиении судьи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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