В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Понсе со стороны «Сельты»

«Спартак» не планирует отдавать аргентинского нападающего команды Эсекиэля Понсе в аренду в испанскую «Сельту». Об этом сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» не планирует отдавать Понсе в аренду в «Сельту», — цитирует ТАСС Зеленов.

Ранее испанское издание La Voz de Galicia сообщило о том, что клуб из Виго достиг договоренности с 24-летним игроком, а переговоры со «Спартаком» в настоящее время находятся в продвинутой стадии. По информации издания, сделка еще не оформлена, но руководство «Сельты» в этом вопросе настроено оптимистично.

Понсе выступает за «Спартак» с лета 2019 года. В составе красно-белых нападающий провел 66 матчей в различных турнирах, в которых отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24. Профильный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро.