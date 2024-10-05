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Агент заявил, что арендованный у «Зенита» вратарь «Оренбурга» Москвичев может сыграть против сине-бело-голубых

Руслан Минаев
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы арендованного у «Зенита» вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичева, заявил, что 20-летний россиянин сможет сыграть против сине-бело-голубых в 11-м туре РПЛ.

«Нет, никакого пункта в арендном соглашении у Богдана нет. Вполне [может сыграть с «Зенитом»]», — цитирует агента «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Оренбург» состоится 5 октября.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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