Лаксальт — о дерби с ЦСКА: «Динамо» учтет ошибки, которые совершило в матче со «Спартаком»

Фланговый защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«В матче с ЦСКА мы будем играть на победу, потому что играем дома. Нас ждет ещё одно дерби. Мы учтем ошибки, которые допустили в матче со «Спартаком» и постараемся сохранить ворота сухими», — цитирует Лаксальта Legalbet.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 6 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.