Божович о возможном переходе защитника Эраковича в «Краснодар»: «Он не поедет туда. Хочет играть в команде из топ-5 лиг»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал «СЭ» возможный переход защитника «Црвены Звезды» Страхиня Эракович в «Краснодар» этим летом.

«Эракович — очень хороший молодой центральный защитник. Крепкий, выигрывает единоборства, хорошо играет головой. Да, он может совершить ошибку, но он молодой. Эракович — перспективный игрок. Думаю, что он не поедет в «Краснодар», потому что хочет играть в команде из топ-5 европейских лиг», — сказал Божович «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что «Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по Эраковичу.