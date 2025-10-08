Ари назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Ари в интервью «СЭ» ответил на вопрос об идеальном тренере для красно-белых.

— Что думаете о трансферной кампании «Спартака»? На игроков потратили под 100 миллионов евро, а результата нет.

— Это серьезные деньги! За такую сумму можно было подписать 8-10 хороших футболистов. В Европе или Бразилии, если хорошо поработать, реально найти качественных футболистов за 5, 7, 10 миллионов. А не за 20! И собрать сильную команду. Когда берешь одного дорогого футболиста, нужно закладываться на его адаптацию — к борьбе, чемпионату. Футбол сейчас не такой, как раньше. Да, легионеры, как я сказал ранее, помогают молодежи, но им самим нужно время, чтобы влиться в новую команду.

— Кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»?

— Вариантов много. Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное — не тратить время на долгую адаптацию.

— Назовите фамилию.

— Например, Черчесов — отличный вариант.

— А Мостовой?

— И я, конечно! (Смеется.)

После «Спартака» Ари выступал в РПЛ за «Краснодар» и «Локомотив».

С декабря 2024 по август 2025 года он занимал должность спортивного директора в «Торпедо».