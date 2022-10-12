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12 октября, 15:10

Агент Лави назвал некорректным заявление об интересе из России: «Кто-то сказал, и все сошли с ума»

Агент полузащитника «Маккаби» Лави назвал некорректным заявление об интересе из России
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
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Агент полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Нета Лави Гилад Катцав ответил на вопрос об интересе «Спартака» и ЦСКА.

— До этого вы заявили трем российским изданиям, что с вами из ЦСКА и «Спартака» никто не связывался, далее в комментарии для издания «Sport 24» вы говорите, что интерес есть. Заинтересованность «Спартака» и ЦСКА в Лави — фейк?

— Фейк или не фейк, я не знаю, мне нечего вам сказать. Лави — хороший игрок, провел хорошую игру против «Ювентуса». И это все! Где я говорил, что к Лави есть интерес со стороны клубов из России? Я такого не говорил, это некорректно. Я не знаю. Сейчас только октябрь, а Лави — игрок «Маккаби» Хайфа. Ничего не происходит. Кто-то сказал про российские клубы, и все сошли с ума. Сейчас ничего не происходит.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.

В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 17 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Мор поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»

Агент Лави заявил, что игроку было бы интересно получить предложение от российских клубов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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