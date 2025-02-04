Агент Абены — о возможном расторжении контракта: «Он хочет остаться в «Спартаке» и бороться»

Агент защитника «Спартака» Миенти Абены Менно Грунвельд в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Абена хочет остаться в клубе и бороться. Не волнуйтесь, он будет убивать. Никто не знает, насколько Миенти хорош», — сказал Грунвельд «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что «Спартак» планирует расторгнуть контракт с Абеной в связи с возможным трансфером нападающего АЕКа Леви Гарсии.