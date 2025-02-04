Каррера: «Сборной России не надо в Азию, все вернется к тому, как было раньше!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посоветовал РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Российскому футболу не надо уходить в Азию. Ему придется подождать [возвращения в Европу], потому что я уверен и надеюсь, что все вернется к тому, как было раньше!» — цитирует Карреру Sport24.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА в связи с обострением конфликта на Украине.