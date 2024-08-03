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Сегодня, 13:46

Маркиньос прошел медобследование для перехода в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Маркиньос («Ференцварош»).
Фото Global Look Press

Стефано Кастанья, агент вингера «Ференцвароша» Маркиньоса ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

Ранее издание Metaratings.ru сообщало об успешном прохождении бразильцем медосмотра для перехода в «Спартак».

«Маркиньос прошел медосмотр», — сказал Кастанья «СЭ».

Ранее агент Маркиньоса объяснил, почему футболист решил перейти в «Спартак».

Сумма трансфера игрока составит 5 миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год. Сообщалось, что бразилец подпишет трехлетний контракт с красно-белыми.

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с февраля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
2
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Акрон» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Акрон» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
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Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Дмитрий Воробьев

Локомотив

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П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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