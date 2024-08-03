Маркиньос прошел медобследование для перехода в «Спартак»

Стефано Кастанья, агент вингера «Ференцвароша» Маркиньоса ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

Ранее издание Metaratings.ru сообщало об успешном прохождении бразильцем медосмотра для перехода в «Спартак».

«Маркиньос прошел медосмотр», — сказал Кастанья «СЭ».

Ранее агент Маркиньоса объяснил, почему футболист решил перейти в «Спартак».

Сумма трансфера игрока составит 5 миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год. Сообщалось, что бразилец подпишет трехлетний контракт с красно-белыми.

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с февраля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.