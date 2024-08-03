«Акрон» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

В субботу, 3 августа, состоится матч 3-го тура РПЛ между «Акроном» и московским «Динамо». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Тимошенко.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Лепский, Даса, Майсторович, Фомин, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамале.

Перед началом матча «Акрон» располагается на девятом месте в таблице чемпионата России, имея в активе три очка. «Динамо» занимает вторую строчку с шестью баллами.