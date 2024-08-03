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Сегодня, 13:49

«Акрон» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В субботу, 3 августа, состоится матч 3-го тура РПЛ между «Акроном» и московским «Динамо». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Тимошенко.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Лепский, Даса, Майсторович, Фомин, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамале.

Перед началом матча «Акрон» располагается на девятом месте в таблице чемпионата России, имея в активе три очка. «Динамо» занимает вторую строчку с шестью баллами.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
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Локомотив

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П
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Бителло

Динамо

 4
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Зенит

 4
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Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

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Динамо

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Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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