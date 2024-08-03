«Акрон» сыграет с московским «Динамо» в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 3 августа. Матч пройдет на «Самара Арена» в Самаре и начнется в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 2-х туров премьер лиги «Акрон» набрал 3 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 6-ю баллами идут на второй строчке чемпионата.

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