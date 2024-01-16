Агент Кучаева опроверг информацию о желании полузащитника покинуть ЦСКА
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на информацию о намерении игрока покинуть клуб этой зимой. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.
«Костя на сборах. Он сейчас прикладывает все силы, чтобы пробиться в стартовый состав и решить те задачи, которые поставлены перед клубом», — сказал Клюев «СЭ».
В этом сезоне 25-летний Кучаев сыграл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
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|
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|5
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|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
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|12-24
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|
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|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
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