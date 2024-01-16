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Сегодня, 12:23

Агент Кучаева опроверг информацию о желании полузащитника покинуть ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на информацию о намерении игрока покинуть клуб этой зимой. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.

«Костя на сборах. Он сейчас прикладывает все силы, чтобы пробиться в стартовый состав и решить те задачи, которые поставлены перед клубом», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Кучаев сыграл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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15
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