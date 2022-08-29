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Сегодня, 13:52

Агент Кофрие подтвердил, что защитник может перейти из «Спартака» в «Клермон»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент Давид Ласарацина подтвердил, что защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может перейти в «Клермон».

«Информация о переходе в «Клермон» — правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идет об аренде с опцией выкупа», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее издание Clermont Newsblog сообщило, на 25-летнего бельгийца претендует «Клермон». Также информировалось об интересе к игроку со стороны «Маккаби Хайфа», однако сам игрок не захотел переезжать в Израиль.

В прошедшем сезоне Кофрие провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В нынешнем сезоне защитник сыграл только 21 минуту в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

Контракт бельгийца с московскоим клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kofrie-informatsiya-o-perehode-v-klermon-pravda-rech-ob-arende/
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