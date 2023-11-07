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Сегодня, 19:25

Севикян получил вызов в сборную Армении на матчи против Уэльса и Хорватии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что полузащитник нижегородцев Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении на матчи против Уэльса и Хорватии, которые пройдут в рамках отбора на Евро-2024.

«Насколько я помню, Эдгар получил вызов на ближайшие матчи сборной Армении и вроде бы уже его подтвердил. Севикян поедет на сбор национальной команды», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2). 17 октября он сыграл в товарищеском матче армянской команды против Македонии (1:3). В обеих встречах Севикян не отличился результативными действиями.

Сборная Армении сыграет дома против Уэльса 18 ноября, а 21 ноября встретится с Хорватией на выезде.

Футбол
РПЛ
Сборная Армении по футболу
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Эдгар Севикян
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Руководитель департамента судейства РФС Мажич в среду встретится с футболистами «Спартака» и «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Федор Чалов

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ЦСКА

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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

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