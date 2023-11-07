Севикян получил вызов в сборную Армении на матчи против Уэльса и Хорватии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что полузащитник нижегородцев Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении на матчи против Уэльса и Хорватии, которые пройдут в рамках отбора на Евро-2024.

«Насколько я помню, Эдгар получил вызов на ближайшие матчи сборной Армении и вроде бы уже его подтвердил. Севикян поедет на сбор национальной команды», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2). 17 октября он сыграл в товарищеском матче армянской команды против Македонии (1:3). В обеих встречах Севикян не отличился результативными действиями.

Сборная Армении сыграет дома против Уэльса 18 ноября, а 21 ноября встретится с Хорватией на выезде.