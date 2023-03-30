Агент Тюкавина: «Сохраняется ли интерес из Европы? Какие-то движения есть»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию об интересе «Брюгге» к игроку.

«История с «Брюгге» была два года назад, когда Костя только начал играть в «Динамо», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова. — Смысл ему был куда-то уходить? Сохраняется ли интерес из Европы? Какие-то движения есть. Когда будет конкретное предложение «Динамо» или я договорюсь с кем-то, пришлют запрос, будем разговаривать».

В текущем сезоне 20-летний форвард провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.