Агенты Габриэля Барбозы попросили у «Спартака» зарплату 5,5 миллионов евро за сезон

Стали известны подробности переговоров российских клубов с игроком «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэлем Барбозой, сообщает Metaratings.ru

По данным источника, игроком интересовались несколько клубов из России. Одним из них является «Спартак», который отказался от идеи подписать футболиста, узнав о его ожиданиях по зарплате. Агенты футболиста сообщили, что желаемый оклад игрока — 5,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Бразильские СМИ писали, что сейчас Барбоза получает во «Фламенго» около 3 миллионов евро за сезон.

Контракт Барбозы с «Фламенго» истекает в декабре 2024 года.