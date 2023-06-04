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Игнатьев: «Крылья Советов» — одна из лучших команд РПЛ по игровому уровню»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о наиболее ярких командах РПЛ минувшего сезона.

«Крылья Советов», кроме спортивной части, связанной с результатом, все остальное довели до хорошего уровня. На мой взгляд, это одна из лучших, если не считать традиционных лидеров, команд РПЛ по игровому уровню, наряду с «Оренбургом».

Самарцы весь сезон показывали содержательную игру, но они явно не добирали очков. Им не хватало мастеров, которые умеют самое малое, но и самое необходимое — забивать голы.

Они всегда показывали свой футбол, свое лицо, лицо команды, отсюда и этот результат — обыграв «Спартак», они сохранили прописку в РПЛ», — приводит слова Игнатьева «Газете.Ru».

«Крылья Советов» в заключительном матче обыграли «Спартак» со счетом 1:0 и избежали стыковых матчей, заняв 12-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/03/20589998.shtml
ФК Крылья Советов (Самара)
Борис Игнатьев
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
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Пари НН – Химки
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