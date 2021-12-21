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В «Арсенале» сообщили, сколько «Спартак» заплатил за Хлусевича

08:58
Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тульский «Арсенал» получил от московского «Спартака» 3 миллиона евро за переход футболиста Даниила Хлусевича. Об этом сообщил руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.

Контракт с 20-летним полузащитником вступит в силу 1 января и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Здесь нет никакого секрета, — цитирует ТАСС Аджоева. — За трансфер Хлусевича тульский «Арсенал» получил 3 миллиона евро. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет».

Хлусевич стал игроком «Арсенала» в 2018 году. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. За молодежную сборную России Хлусевич забил три мяча в восьми играх.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13254161

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Роман Шишов все материалы автора

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