Адвокат Ромашов: "Все, кроме Кирилла Кокорина будут этапированы в колонии в пределах Золотого кольца"

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов после заседания Мосгорсуда по апелляции на решение Пресненского суда рассказал, где будут отбывать срок Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев и Александр Протасивицкий.

- Ребят теперь должны этапировать?

- Как вы слышали в суде, через неделю, а я думаю, что через две недели, потому что всегда недостоверные сведения дают. Апелляционный приговор поступит в СИЗО. И после него в течении двух недель они должны отправиться в этап в пределы Золотого кольца. Только Кирилл Кокорин может ехать по месту жительства в город Валуйки. Это решает ФСИН Москвы. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев отправляются в колонию. Live!