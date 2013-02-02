"Зенит" снова разгромил свою молодежку,
по два раза отличились Данни и Бухаров
"Зенит" во второй раз за три дня разгромил свой молодежный состав. После победы 5:2 в четверг, сегодня основа питерцев отправила в ворота резервистов 6 безответных мячей.
Белек (Турция)
Контрольный матч
"Зенит" - "Зенит" (мол) - 6:0 (4:0)
Голы: Данни (2), Бухаров (2), Семак, Халк.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю