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"Зенит" снова разгромил свою молодежку,
по два раза отличились Данни и Бухаров

2 февраля 2013, 15:40
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"Зенит" во второй раз за три дня разгромил свой молодежный состав. После победы 5:2 в четверг, сегодня основа питерцев отправила в ворота резервистов 6 безответных мячей.

Белек (Турция)

Контрольный матч

"Зенит" - "Зенит" (мол) - 6:0 (4:0)

Голы: Данни (2), Бухаров (2), Семак, Халк.

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Материалы сюжета: Зимняя подготовка клубов РФПЛ




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