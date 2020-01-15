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19 лет назад Кержаков провел первый матч в основном составе «Зенита»

09:28
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15 января 2001 года старший тренер юношеской сборной Александр Кержаков дебютировал в основном составе «Зенита» в товарищеском матче против «Зимбру» (1:1) на межсезонных сборах.

Официальный дебют Кержакова за петербургский клуб состоялся 10 марта 2001 года в матче первого тура чемпионата России против «Ротора» (0:0). Форвард выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. В составе «Зенита» Кержаков — трехкратный чемпион России, а также двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России. За петербургский клуб он провел 386 матчей, в которых забил 162 гола и отдал 57 голевых передач.

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