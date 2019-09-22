Виктор Гончаренко: «Почему такие разные таймы? Наверное, это все молодость»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен исходом матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» (3:2).

— Почему такие разные таймы? Наверное, это все молодость. Когда Карпова и Марадишвили выпускаешь — это всегда сложно, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Силы начали нас покидать. Как и «Краснодар». Но они опытнее и лучше держали мяч, а мы глубоко сели в оборону, что делать нельзя.

С «Краснодаром» лучше играть на их половине. Когда они переходят на твою, то знают, в какие зоны бить. В первой половине получалось, во второй — нет.

Очень сложно повлиять со скамейки на такие перемены в игре. Очень важно правильно отреагировать команде. Чалов и Влашич повели за собой, когда сложно стали. Рад, что проявили характер, а то нас в прошлом году критиковали за это. Одержали сложную победу над сильным соперником.

Карпову только 18 лет. Ему очень сложно. Месяц назад он был в еще молодежке а теперь «Краснодар» и Лига Европы. Но, повторюсь, у него очень правильный характер.

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