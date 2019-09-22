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Виктор Гончаренко: «Кубковый матч с «Аланией»? Дзагоев готов съездить домой»

21:37
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Краснодаром» (3:2) отметил, что Алан Дзагоев готов сыграть в Кубке России против «Алании».

— Вы сказали, что ЦСКА легко пропустил два гола. Почему тау получилось?

— Тот случай, когда есть соперник, у которого сильная группа атаки. В эпизоде с первым голом Берга легко оставили на дальней штанге. Второй же — надо отдать должное исполнению. Хорошая подача, классная подрезка на дальнюю штангу. «Краснодар» знает, что делать в атаке.

— В Кубке России против «Алании» будет играть основа?

— Поедем основным составомДадим отдохнуть кому-то по медицинским показателям. Не будет так, как с «Тюменью». Дзагоев готов съездить домой. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)

Благодаря победе над «Краснодаром» (3:2) ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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