Карпов — первый игрок 2002 года рождения в чемпионате России
Защитник ЦСКА Вадим Карпов стал первым в истории футболистом 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России. Он дебютировал в премьер-лиге в возрасте 17 лет и 70 дней. Ранее на поле появлялись пять игроков 2001 года рождения — два россиянина, два грузина и один замбиец.
Самые молодые игроки, родившиеся после 31.12.2000 в чемпионатах России
|
Игрок
|
Дата рождеиня
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Вадим Карпов
|
14.07.2002
|
ЦСКА
|
1
|
0
|
Данила Ведерников
|
06.06.2001
|
Ростов
|
1
|
0
|
Хвича Кварацхелия
|
12.02.2001
|
Локомотив/Рубин
|
16
|
2
|
Зурико Давиташвили
|
15.02.2001
|
Рубин
|
8
|
0
|
Ламек Банда
|
29.01.2001
|
Арсенал
|
5
|
0
|
Никита Макаров
|
02.01.2001
|
Рубин
|
3
|
0
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел первый матч за армейцев чуть раньше Карпова — в 17 лет и 53 дня. До 17-летия за красно-синих дебютировали вратарь Сергей Ревякин, хавбек Владислав Радимов и форвард Александр Салугин. (Кирилл Бурдаков)
Самые молодые игроки ЦСКА в чемпионатах России
|
Игрок
|
Амплуа
|
Дата рождения
|
Дата дебюта
|
Возраст
|
Сергей Ревякин
|
Вратарь
|
02.04.1995
|
27.11.2011
|
16 лет 239 дней
|
Владислав Радимов
|
Полузащитник
|
26.11.1975
|
30.07.1992
|
16 лет 247 дней
|
Александр Салугин
|
Нападающий
|
23.10.1988
|
18.09.2005
|
16 лет 330 дней
|
Игорь Акинфеев
|
Вратарь
|
08.04.1986
|
31.05.2003
|
17 лет 53 дня
|
Вадим Карпов
|
Защитник
|
14.07.2002
|
22.09.2019
|
17 лет 70 дней
|
Дмитрий Шуков
|
Нападающий
|
26.09.1975
|
17.04.1993
|
17 лет 204 дня