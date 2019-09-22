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Карпов — первый игрок 2002 года рождения в чемпионате России

21:42
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов стал первым в истории футболистом 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России. Он дебютировал в премьер-лиге в возрасте 17 лет и 70 дней. Ранее на поле появлялись пять игроков 2001 года рождения — два россиянина, два грузина и один замбиец.

Самые молодые игроки, родившиеся после 31.12.2000 в чемпионатах России

Игрок

Дата рождеиня

Клуб

Матчи

Голы

Вадим Карпов

14.07.2002

ЦСКА

1

0

Данила Ведерников

06.06.2001

Ростов

1

0

Хвича Кварацхелия

12.02.2001

Локомотив/Рубин

16

2

Зурико Давиташвили

15.02.2001

Рубин

8

0

Ламек Банда

29.01.2001

Арсенал

5

0

Никита Макаров

02.01.2001

Рубин

3

0

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел первый матч за армейцев чуть раньше Карпова — в 17 лет и 53 дня. До 17-летия за красно-синих дебютировали вратарь Сергей Ревякин, хавбек Владислав Радимов и форвард Александр Салугин. (Кирилл Бурдаков)

Самые молодые игроки ЦСКА в чемпионатах России

Игрок

Амплуа

Дата рождения

Дата дебюта

Возраст

Сергей Ревякин

Вратарь

02.04.1995

27.11.2011

16 лет 239 дней

Владислав Радимов

Полузащитник

26.11.1975

30.07.1992

16 лет 247 дней

Александр Салугин

Нападающий

23.10.1988

18.09.2005

16 лет 330 дней

Игорь Акинфеев

Вратарь

08.04.1986

31.05.2003

17 лет 53 дня

Вадим Карпов

Защитник

14.07.2002

22.09.2019

17 лет 70 дней

Дмитрий Шуков

Нападающий

26.09.1975

17.04.1993

17 лет 204 дня

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