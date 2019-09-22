Защитник ЦСКА Вадим Карпов стал первым в истории футболистом 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России. Он дебютировал в премьер-лиге в возрасте 17 лет и 70 дней. Ранее на поле появлялись пять игроков 2001 года рождения — два россиянина, два грузина и один замбиец.

Самые молодые игроки, родившиеся после 31.12.2000 в чемпионатах России

Игрок Дата рождеиня Клуб Матчи Голы Вадим Карпов 14.07.2002 ЦСКА 1 0 Данила Ведерников 06.06.2001 Ростов 1 0 Хвича Кварацхелия 12.02.2001 Локомотив/Рубин 16 2 Зурико Давиташвили 15.02.2001 Рубин 8 0 Ламек Банда 29.01.2001 Арсенал 5 0 Никита Макаров 02.01.2001 Рубин 3 0

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел первый матч за армейцев чуть раньше Карпова — в 17 лет и 53 дня. До 17-летия за красно-синих дебютировали вратарь Сергей Ревякин, хавбек Владислав Радимов и форвард Александр Салугин. (Кирилл Бурдаков)

Самые молодые игроки ЦСКА в чемпионатах России