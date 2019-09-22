Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал итоги матча 10-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).

— Вы видели, что были два разных тайма. Плохо начали первый тайм, но внесли коррективы во втором, сделали замены и могли сравнять счет. Если будем так играть и дальше, но нас ждет много хорошего впереди.

— Первый матч Кайо как оцените?

— Для дебюта неплохо. Конечно, делал ошибки. Но в первом тайме вся команда выглядела плохо. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)

После поражения от ЦСКА (2:3) «Краснодар» опустился на четвертое место в турнирной таблице.

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