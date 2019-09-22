Главный тренер «Краснодара» — о поражении от ЦСКА
21:19
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал итоги матча 10-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).
— Вы видели, что были два разных тайма. Плохо начали первый тайм, но внесли коррективы во втором, сделали замены и могли сравнять счет. Если будем так играть и дальше, но нас ждет много хорошего впереди.
— Первый матч Кайо как оцените?
— Для дебюта неплохо. Конечно, делал ошибки. Но в первом тайме вся команда выглядела плохо. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)
После поражения от ЦСКА (2:3) «Краснодар» опустился на четвертое место в турнирной таблице.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи