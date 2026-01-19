Звезды мирового и российского футбола примут участие в Кубке Легенд-2026

С 20 по 22 февраля 2026 года в «Мегаспорте» пройдет 18 международный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. В 2026 году трофей разыграют сборная мира и команды легенд российских клубов — «Динамо», «Зенита» «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.

«Для меня Кубок Легенд — это не просто турниры и матчи, это живая история футбола, которую мы создаем вместе. Каждый выход на поле — возможность напомнить себе и болельщикам, что страсть к игре не угасает с годами. Здесь встречаются эпохи: ветераны передают эстафету, а молодые игроки заряжаются энергией тех, кто когда-то писал великие страницы нашего футбола. Ценно, что турнир сохраняет дух настоящего футбольного братства. Ты снова чувствуешь ту самую атмосферу: волнение перед выходом, поддержку трибун, радость от точного паса. И когда видишь горящие глаза ребят, которые учатся у нас, понимаешь: именно ради этого все и затевалось», — отметил бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Кубок Легенд — это прекрасный повод вновь окунуться в атмосферу настоящего футбола, встретиться с друзьями по площадке и передать молодому поколению опыт, накопленный годами. Очень рад буду вновь надеть форму «Зенита» и ощутить энергию болельщиков, которые по-прежнему ценят красоту и дух честной игры. Надеюсь, этот турнир вдохновляет молодежь заниматься спортом и стремиться к вершинам профессии, а ветеранам позволяет доказать, что мастерство неподвластно возрасту!» — рассказал экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра.

Программу Кубка Легенд традиционно откроет детский день «Наше будущее», в рамках которого пройдут футбольный турнир среди детей спортивных школ Москвы, инклюзивный турнир для детей с синдромом Дауна под руководством зарубежных и отечественных легенд футбола, фото- и автограф-сессии и многое другое.

В первый игровой день Кубка Легенд состоятся групповые этапы. Будет сыграно шесть матчей, по результатам которых определятся участники финальных встреч второго игрового дня.

А 22 февраля пройдут ключевые игры. Откроет день матч за 5-е место среди команд, занявших в своих группах третьи места, затем пройдут встречи за 3-е место (команды, занявшие в группах вторые места). Завершится турнир грандиозным финалом, который разыграют победители групп.

На протяжении всех трех дней гостей турнира ждут автограф-сессии с участием легендарных футболистов, розыгрыши ценных призов от партнеров Кубка Легенд и, конечно же, море ярких эмоций от встречи с кумирами.