Звезды мирового и российского футбола примут участие в Кубке Легенд-2026
С 20 по 22 февраля 2026 года в «Мегаспорте» пройдет 18 международный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. В 2026 году трофей разыграют сборная мира и команды легенд российских клубов — «Динамо», «Зенита» «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.
«Для меня Кубок Легенд — это не просто турниры и матчи, это живая история футбола, которую мы создаем вместе. Каждый выход на поле — возможность напомнить себе и болельщикам, что страсть к игре не угасает с годами. Здесь встречаются эпохи: ветераны передают эстафету, а молодые игроки заряжаются энергией тех, кто когда-то писал великие страницы нашего футбола. Ценно, что турнир сохраняет дух настоящего футбольного братства. Ты снова чувствуешь ту самую атмосферу: волнение перед выходом, поддержку трибун, радость от точного паса. И когда видишь горящие глаза ребят, которые учатся у нас, понимаешь: именно ради этого все и затевалось», — отметил бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев.
Кубок Легенд — это прекрасный повод вновь окунуться в атмосферу настоящего футбола, встретиться с друзьями по площадке и передать молодому поколению опыт, накопленный годами. Очень рад буду вновь надеть форму «Зенита» и ощутить энергию болельщиков, которые по-прежнему ценят красоту и дух честной игры. Надеюсь, этот турнир вдохновляет молодежь заниматься спортом и стремиться к вершинам профессии, а ветеранам позволяет доказать, что мастерство неподвластно возрасту!» — рассказал экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра.
Программу Кубка Легенд традиционно откроет детский день «Наше будущее», в рамках которого пройдут футбольный турнир среди детей спортивных школ Москвы, инклюзивный турнир для детей с синдромом Дауна под руководством зарубежных и отечественных легенд футбола, фото- и автограф-сессии и многое другое.
В первый игровой день Кубка Легенд состоятся групповые этапы. Будет сыграно шесть матчей, по результатам которых определятся участники финальных встреч второго игрового дня.
А 22 февраля пройдут ключевые игры. Откроет день матч за 5-е место среди команд, занявших в своих группах третьи места, затем пройдут встречи за 3-е место (команды, занявшие в группах вторые места). Завершится турнир грандиозным финалом, который разыграют победители групп.
На протяжении всех трех дней гостей турнира ждут автограф-сессии с участием легендарных футболистов, розыгрыши ценных призов от партнеров Кубка Легенд и, конечно же, море ярких эмоций от встречи с кумирами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|2 : 1
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|2 : 2
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3