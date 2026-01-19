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Звезды мирового и российского футбола примут участие в Кубке Легенд-2026

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С 20 по 22 февраля 2026 года в «Мегаспорте» пройдет 18 международный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. В 2026 году трофей разыграют сборная мира и команды легенд российских клубов — «Динамо», «Зенита» «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.

«Для меня Кубок Легенд — это не просто турниры и матчи, это живая история футбола, которую мы создаем вместе. Каждый выход на поле — возможность напомнить себе и болельщикам, что страсть к игре не угасает с годами. Здесь встречаются эпохи: ветераны передают эстафету, а молодые игроки заряжаются энергией тех, кто когда-то писал великие страницы нашего футбола. Ценно, что турнир сохраняет дух настоящего футбольного братства. Ты снова чувствуешь ту самую атмосферу: волнение перед выходом, поддержку трибун, радость от точного паса. И когда видишь горящие глаза ребят, которые учатся у нас, понимаешь: именно ради этого все и затевалось», — отметил бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Кубок Легенд — это прекрасный повод вновь окунуться в атмосферу настоящего футбола, встретиться с друзьями по площадке и передать молодому поколению опыт, накопленный годами. Очень рад буду вновь надеть форму «Зенита» и ощутить энергию болельщиков, которые по-прежнему ценят красоту и дух честной игры. Надеюсь, этот турнир вдохновляет молодежь заниматься спортом и стремиться к вершинам профессии, а ветеранам позволяет доказать, что мастерство неподвластно возрасту!» — рассказал экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра.

Программу Кубка Легенд традиционно откроет детский день «Наше будущее», в рамках которого пройдут футбольный турнир среди детей спортивных школ Москвы, инклюзивный турнир для детей с синдромом Дауна под руководством зарубежных и отечественных легенд футбола, фото- и автограф-сессии и многое другое.

В первый игровой день Кубка Легенд состоятся групповые этапы. Будет сыграно шесть матчей, по результатам которых определятся участники финальных встреч второго игрового дня.

А 22 февраля пройдут ключевые игры. Откроет день матч за 5-е место среди команд, занявших в своих группах третьи места, затем пройдут встречи за 3-е место (команды, занявшие в группах вторые места). Завершится турнир грандиозным финалом, который разыграют победители групп.

На протяжении всех трех дней гостей турнира ждут автограф-сессии с участием легендарных футболистов, розыгрыши ценных призов от партнеров Кубка Легенд и, конечно же, море ярких эмоций от встречи с кумирами.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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