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«Марсель» пытался подписать Депая

Евгений Козинов
Корреспондент

«Марсель» пытался подписать нападающего сборной Нидерландов и «Коринтианс» Мемфиса Депая, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб не устроили требования 32-летнего голландца по зарплате.

Действующий контракт игрока с «Коринтиансом» рассчитан до 31 июля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В этом сезоне Депай забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 14 матчах. На ЧМ-2026 он отметился одной голевой передачей в трех играх.

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Мемфис Депай
Футбол
ФК Коринтианс
ФК Марсель
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