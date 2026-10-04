Португалия — Норвегия: прямая трансляция матча Лиги наций, видео онлайн

Сборные Португалии и Норвегии встретятся в ответном матче группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 в воскресенье, 4 октября. Игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — Норвегия можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций A. Группа 4.

04 октября, 21:45. Драгау (Порту)

В первом матче сборная Португалия обыграла команду Норвегии со счетом 2:1.

Общий этап Лиги наций сезона-2026/27 пройдет с 24 сентября по 17 ноября.

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