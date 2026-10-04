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Португалия — Норвегия: прямая трансляция матча Лиги наций, видео онлайн 4 октября 2026

Португалия — Норвегия: прямая трансляция матча Лиги наций, видео онлайн

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Норвегии.
Фото Getty Images

Сборные Португалии и Норвегии встретятся в ответном матче группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 в воскресенье, 4 октября. Игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — Норвегия можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций A. Группа 4.
04 октября, 21:45. Драгау (Порту)
Португалия
Норвегия

В первом матче сборная Португалия обыграла команду Норвегии со счетом 2:1.

Общий этап Лиги наций сезона-2026/27 пройдет с 24 сентября по 17 ноября.

Лига наций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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