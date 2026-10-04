Зидан — об Олисе: «Вне поля он сдержанный, но на поле — прирожденный лидер»

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан оценил игру полузащитника национальной команды Майкла Олисе.

«Вне поля он немного сдержанный и застенчивый, но это нормально. На поле он совсем не робкий: по своей игре он прирожденный лидер. Он в полной мере раскрывает свой талант с мячом. Он уже давно закрепился в команде и отлично выступает за свой клуб», — приводит слова Зидана Bayern & Germany.

В трех стартовых матчах Лиги наций Франция набрала семь очков. Команда обыграла Турцию и Бельгию со счетом 1:0, а также сыграла вничью с Италией — 1:1.

Олисе забил победный мяч во встрече с Бельгией, а также единственный гол французов в матче с Италией.

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