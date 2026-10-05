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Жезуш намерен включить Роналду в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи Лиги наций

Жезуш намерен включить Роналду в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи Лиги наций

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш намерен вызвать нападающего Криштиану Роналду на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает A Bola.

По информации источника, 41-летний футболист уже знает о решении тренера. Жезуш считает, что Роналду должен продолжать выступать за национальную команду. При этом в случае завершения карьеры в сборной решение должен принять сам игрок.

Роналду покинул расположение сборной Португалии перед встречей третьего тура Лиги наций с Данией (4:2). Нападающий заявил, что позднее расскажет о причинах своего решения. До этого он не вышел на поле в матче с Норвегией (2:1).

На следующей неделе представители федерации должны провести встречу с Роналду и попытаться урегулировать его отношения с главным тренером сборной Жорже Жезушем.

После четырех туров Португалия набрала 12 очков и досрочно вышла в четвертьфинал Лиги наций. В ноябре команда сыграет со сборными Дании и Уэльса.

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Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Жорже Жезуш
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