Португалия — Норвегия: прогноз, ставка и коэффициент на матч Лиги наций

Сборные Португалии и Норвегии сыграют в ответном матче группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 в воскресенье, 4 октября. Игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало — в 21.45 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на встречу.

Коэффициент на матч Португалия — Норвегия

Букмекеры назвали хозяев явными фаворитами: победа Португалии получила котировку 1.65 (примерно 57% вероятности). Коэффициент на успех Норвегии — 4.70 (21%), на ничью — 4.50 (22%).

Мнение экспертов

Роман Павлюченко, российский футболист

«Португалия — есть Португалия. Там собраны футболисты мирового уровня, и даже вся эта история вокруг Роналду, судя по игре с Данией, команде не помешала. Может быть, они не всегда играют ярко, но свои моменты забивают и на результат действовать умеют. Дома португальцы будут играть в свой футбол: контролировать мяч, атаковать и спокойно создавать свои моменты.

Норвегия — крепкая сборная, особенно хорошо выглядит группа атаки. Есть футболисты, которые много забивают, поэтому свой момент норвежцы тоже могут найти. Тем более, Португалия пропускает, и совсем без шансов гости точно не останутся. Но последний матч Норвегия проиграла Уэльсу, пусть и играла почти весь второй тайм в меньшинстве. Это еще раз показывает, что стабильности у команды пока не хватает.

Даже если Норвегия забьет, Португалия способна ответить 2-3 мячами. В матче с Данией было хорошо видно: когда нужно, португальцы просто прибавляют и сразу создают проблемы сопернику. Поэтому дома, на мой взгляд, серьезных проблем у них быть не должно. Думаю, Португалия уверенно добьется победы и забьет Норвегии минимум 2-3 мяча», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».