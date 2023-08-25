Глава МФЛ Осипов сообщил, что матч между «Зенитом» и «ФК 10» может состояться на Зимнем Кубке РПЛ

Основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» рассказал о планах по организации товарищеского матча между «Зенитом» и «ФК 10».

«Мы с «Зенитом» объединены наличием «Чисто Питера» в Лиге и партнером, букмекерской компанией. Для «Зенита», ФК «10» и для нас это было бы очень крутым событием. Осталось только выбрать дату. Есть ощущение, что мы можем встретиться на Зимнем Кубке РПЛ. Та же «Десятка» в случае чемпионства гарантированно туда поедет. А «Зенит», я думаю, не откажется от предложения своего партнера, букмекерской компании. В шикарных погодных условиях, на классной инфраструктуре ОАЭ Азамат (Мусагалиев — основатель ФК «10», — прим «СЭ») может показать мастерство своей команды в противостоянии с Сергеем Богдановичем (Семаком, — прим. «СЭ»), — сказал Осипов «СЭ».

Ранее президент медиафутбольного клуба «ФК 10» Азамат Мусагалиев на пресс-конференции, посвященной старту сезона, рассказал о плане сыграть против «Зенита».