Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира 2022
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 09:57

Янбаев рассказал о зарплатах в «Амкале»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Локомотива», а ныне спортивный директор клуба «Знамя» Ренат Янбаев высказался о проигранном матче «Амкалу» и зарплатах в медийном клубе.

«Я многих футболистов «Амкала» знаю. С некоторыми даже играл. Могу точно сказать — их зарплаты куда выше наших. Их финансовые условия сопоставимы с золотой зоной Второй лиги. Там совсем не медийные футболисты. А те, кто играл в РПЛ или ФНЛ. Вполне могли играть там дальше. А они выбрали «Амкал» — хорошие зарплаты, премиальные плюс медийность. К нам, в Ногинск, приезжали именно блогеры — два года назад закинули им трешку за 15 минут и заменились. Тогда были медийные. А сейчас совсем другая история. Они молодцы. Против нас играли очень уверенно. С Иваново тоже выглядели здорово. А пенальти — лотерея. Считаю, что «Амкал» мог проходить дальше», — приводит слова Янбаева «РБ Спорт».

В 1/16 финала пути регионов FONBET Кубка России «Амкал» проиграл «Текстильщику» со счетом 0:0 (пен. 3:4).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renat-yanbaev-zarplaty-v-amkale-kuda-vy-she-nashih/
Ренат Янбаев
Футбол
Кубок России
ФК Амкал
1
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава МФЛ Осипов сообщил, что матч между «Зенитом» и «ФК 10» может состояться на зимнем Кубке РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости