Янбаев рассказал о зарплатах в «Амкале»

Бывший защитник «Локомотива», а ныне спортивный директор клуба «Знамя» Ренат Янбаев высказался о проигранном матче «Амкалу» и зарплатах в медийном клубе.

«Я многих футболистов «Амкала» знаю. С некоторыми даже играл. Могу точно сказать — их зарплаты куда выше наших. Их финансовые условия сопоставимы с золотой зоной Второй лиги. Там совсем не медийные футболисты. А те, кто играл в РПЛ или ФНЛ. Вполне могли играть там дальше. А они выбрали «Амкал» — хорошие зарплаты, премиальные плюс медийность. К нам, в Ногинск, приезжали именно блогеры — два года назад закинули им трешку за 15 минут и заменились. Тогда были медийные. А сейчас совсем другая история. Они молодцы. Против нас играли очень уверенно. С Иваново тоже выглядели здорово. А пенальти — лотерея. Считаю, что «Амкал» мог проходить дальше», — приводит слова Янбаева «РБ Спорт».

В 1/16 финала пути регионов FONBET Кубка России «Амкал» проиграл «Текстильщику» со счетом 0:0 (пен. 3:4).