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«Краснодар» стал обладателем Кубка Колыванова, победив в финале школу Слуцкого

22:15
Игроки академии &quot;Краснодара&quot; - победители Кубка Колыванова.
Игроки академии &amp;quot;Краснодара&amp;quot; - победители Кубка Колыванова.

В манеже футбольной школы «Чертаново» завершился розыгрыш 13-го Кубка Колыванова — традиционного турнира команд мальчиков 2011 года рождения ведущих российских академий. В субботу состоялся финальный матч, в котором воспитанники академии «Краснодар» одержали победу над футболистами школы Леонида Слуцкого и стали обладателями главного трофея.

Кубок Колыванова

Финал

«Школа Слуцкого» (Волгоград) — «Краснодар» — 2:3

Матч за 3-е место

ЦСКА — «Динамо» М — 3:1

Матч за 5-е место
«Рубин» — «Строгино» — 2:2. Пенальти — 3:4

Матч за 7-е место

«Чертаново-2» — «Чертаново» — 0:3

Матч за 9-е место

«Академия Коноплева» — СШОР «Зенит» — 0:6

Матч за 11-е место

«Смена» М — «Ростов» — 0:5

Матч за 13-е место

«Локомотив» М — «Химки» — 3:3. Пенальти: 4:3

Матч за 15-е место

«Арсенал» Т — Строитель К-Ш — 2:5

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