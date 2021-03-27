«Краснодар» стал обладателем Кубка Колыванова, победив в финале школу Слуцкого
В манеже футбольной школы «Чертаново» завершился розыгрыш 13-го Кубка Колыванова — традиционного турнира команд мальчиков 2011 года рождения ведущих российских академий. В субботу состоялся финальный матч, в котором воспитанники академии «Краснодар» одержали победу над футболистами школы Леонида Слуцкого и стали обладателями главного трофея.
Кубок Колыванова
Финал
«Школа Слуцкого» (Волгоград) — «Краснодар» — 2:3
Матч за 3-е место
ЦСКА — «Динамо» М — 3:1
Матч за 5-е место
«Рубин» — «Строгино» — 2:2. Пенальти — 3:4
Матч за 7-е место
«Чертаново-2» — «Чертаново» — 0:3
Матч за 9-е место
«Академия Коноплева» — СШОР «Зенит» — 0:6
Матч за 11-е место
«Смена» М — «Ростов» — 0:5
Матч за 13-е место
«Локомотив» М — «Химки» — 3:3. Пенальти: 4:3
Матч за 15-е место
«Арсенал» Т — Строитель К-Ш — 2:5
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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