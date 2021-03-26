В финале «Кубка Колыванова» сыграют «Краснодар» и «Школа Слуцкого»
В манеже футбольной школы «Чертаново» продолжается розыгрыш 13-го «Кубка Колыванова» — традиционного турнира команд мальчиков 2011 г. р. ведущих российских академий. В пятницу состоялись полуфиналы.
Результаты матчей:
Полуфиналы:
«Школа Слуцкого» — ЦСКА — 1:1 (Якимов — Рыскин). Пенальти: 4:3
«Динамо» — «Краснодар» — 2:4 (Сущевский-2 — Абельмасов-3, Ёрж)
Плей-офф за 5-е место:
«Чертаново-2» — «Рубин» — 2:3 (Саляхутдинов, Селёдочкин — Давыдов, Диннуллин, Губайдуллин)
«Чертаново» — «Строгино» — 1:2 (Борисов — Кулешов-2)
Плей-офф за 9-е место:
СШОР «Зенит» — «Ростов» — 6:1 (Сенновский-3, Терещук, Лосев, Ганзюк — Тлевцеруков)
«Академия Коноплева» — «Смена» — 1:1 (Монахов — Карамышев). Пенальти: 5:4.
Плей-офф за 13-е место:
«Локомотив» — «Арсенал» — 11:0 (Жеглов-2, Олоккуве-2, Степусь-2, Козыленко-2, Кузьмин-2, Галушкин)
«Строитель» — «Химки» — 2:6 (Акулов-2 — Батраков-3, Мартенс-2, Нуруллаев).
27 марта в манеже «Чертаново» состоятся заключительные матчи турнира. В финале сыграют «Краснодар» и «Школа Слуцкого». ЦСКА и «Динамо» сыграют в матче за бронзу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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