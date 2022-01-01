Кокорина заподозрили в отдыхе с известной русской моделью
Форварда «Фиорентины» Александра Кокорина заподозрили в совместном отдыхе с популярной русской моделью Викторией Одинцовой.
«Сетевые сыщики гадают, чья это мужская рука на колене у Вики Одинцовой. Очень похоже, что обладатель сета Cartier — Саша Кокорин. Кокорин пока только подарил Вике любимый сет. Вряд ли это значит больше, чем совместный отдых в Дубае», — написал Telegram-канал «Только никому».
Ранее Дарья Валитова объявила о разрыве отношений с Кокориным, от которого она в июне 2017 года родила сына Майкла.
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