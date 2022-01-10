Команда «Чертаново» выиграла традиционный турнир «Кубок Колыванова»
В манеже футбольной школы «Чертаново» прошел традиционный турнир «Кубок Колыванова» (U-10).
В этом году в турнире сыграли 16 команд мальчиков 2012 г.р., представлявших как ведущие академии страны, так и региональные школы. В пятый раз в истории «Кубок Колыванова» выиграла команда хозяев — чемпионами стали футболисты «Чертаново» во главе с тренером Александром Кузищиным. В финале чертановцы одолели воспитанников Газпром-Академии «Зенит» (Санкт-Петербург) со счетом 3:1.
Бронза досталась команде «Ростов», переигравший в матче за 3-е место московский ЦСКА.
Лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира стал капитан «Чертаново» Максим Калинкин, забивший 12 мячей.
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