Стало известно, как РФС поделил между футбольными школами полтора миллиарда рублей

«СЭ» стали известны подробности запущенной РФС системы финансовой поддержки академий, занимающихся развитием молодых талантливых игроков — в нынешнем году между 35 спортивными учреждениями из разных регионов страны будут распределены 1,451 миллиарда рублей.

На старте программы сумма определяется статусом школы. По данным «СЭ», по 55 миллионов рублей получат восемь академий высшей категории. Семь из них принадлежат клубам РПЛ: петербургскому «Зениту», «Краснодару», московским «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо», а также «Ростову». Одна академия высшей категории относится к клубу ФНЛ-2 «Чертаново». Остальные девять академий клубов премьер-лиги — «Сочи», «Химки», «Нижний Новгород», «Уфа», «Рубин», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Ахмат» — получат по 42 миллиона рублей.

Как и 11 академий клубов ФНЛ-1 — «Волгарь», «Ротор», «Факел», московское «Торпедо», «Велес», «Балтика», «Енисей», «Оренбург», «Акрон», «Томь», «СКА-Хабаровск», а также 2 академии клубов ФНЛ-2 — «Чайка» и «Шинник». Еще 100 миллионов рублей поделят между собой пять региональных центров развития футбола РФС — московские ФШМ и «Строгино», «Академия Краснодарского края», владикавказская «Алания» и тюменская академия «Футбол-Хоккей».

Эти средства школы могут тратить на подготовку кадров, улучшение инфраструктуры и расходы на организацию матчей Юношеской футбольной лиги, которые не покрывает союз. При этом академии, которые намерены получить финансовую помощь, с 2022 года обязаны участвовать в турнирах ЮФЛ на федеральном либо межрегиональном уровне.

По планам РФС, программа финансовой помощи спортивным учреждениям разделена на два этапа. Первый из них, направленный на стимулирование академий и тренеров к развитию, вступает в практическую стадию в нынешнем году.

Второй этап планируется реализовать с 2023 по 2025 год — во главу угла будет поставлен принцип стимулирования подготовки качественных футболистов. При этом критерием, по которому планируют поощрять и академии, и тренеров, станет игровое время, проведенное их воспитанниками во взрослом футболе.

С начала второго этапа фиксированная выплата академиям составит 50 процентов, а еще половина будет переведена как раз в стимулирующие выплаты за минуты, проведенные футболистами на поле. При этом 35 процентов средств получит академия, а 15 — тренеры, непосредственно подготовившие игрока. А с 2025 года соотношение выплат снова будет изменено — фиксированная ставка будет уменьшена до 35 процентов, а стимулирующая — повышена до 65 процентов.