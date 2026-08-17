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Тренер сборной России рассказала о победе на турнире развития УЕФА

Микеле Антонов
Корреспондент

Старший тренер женской юниорской сборной России U-15 Елена Медведь рассказала «СЭ» о победе команды на турнире развития УЕФА в Казахстане.

— Игра с Казахстаном получилась хорошей. Мы реализовали много моментов, забили несколько мячей, но при этом есть над чем работать. Если говорить о турнире в целом, он меня удовлетворил. Мы выиграли все три матча и забили много голов. Единственное, что меня не удовлетворило, — пропущенный гол. Он получился немного необязательным. Но это 15-летние девочки, которые только растут, учатся и где-то ошибаются. Поэтому есть над чем работать дальше. Если оценивать выступление девочек в целом, могу сказать, что они справились со своим первым международным турниром. Были моменты, когда нужно было чуть жестче с ними поговорить, где-то, наоборот, поддержать и поговорить мягче. Но в целом девчата молодцы, я ими полностью довольна. Три победы — что тут еще сказать?

— Что главное в таких турнирах?

— Главное в этих турнирах — развитие девочек, которые впервые приезжают в сборную России, получают новый вызов и возможность проявить себя. Наша задача — помочь им реализовать свой потенциал, а затем передать их дальше по футбольной вертикали: в U-16, U-17 и в конечном итоге в национальную сборную. Думаю, мы еще встретимся. Я буду ждать их в молодежной сборной — сто процентов.

Перед матчем нам пришло приятное обращение от блогера Евгения Спирякова. Я, конечно, удивилась, и мне было очень приятно, что такое внимание проявили к команде. Девочкам тоже было приятно, особенно потому, что они следят за Женей. То, что он перед игрой пожелал нам удачи, наверняка их дополнительно мотивировало. Мне особенно понравились его слова о том, что нужно получать удовольствие от игры, наслаждаться футболом и кайфовать от него. Это то, что я всегда говорю девочкам на установке, поэтому его посыл мне тоже очень откликнулся.

Турнир проходил с 11 по 17 августа в Казахстане. Сборная России одержала победы над Белоруссией (5:1), Азербайджаном (13:0), Казахстаном (8:0).

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Футбол
Сборная России по футболу
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