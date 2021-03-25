Обляков прокомментировал победу сборной России над исландцами на молодежном Евро

Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков 25 марта в эфире телеканала «Матч ТВ» подвел итог встречи 1-го тура чемпионата Европы против Исландии (4:1).

«Идеальный матч сборной России? Нет, наверное. Второй тайм провели чуть хуже, чем первый. Три мяча в первом тайме? Отлично настроились на игру. Поговорили с ребятами и тренерским штабом. Начали так, как надо. Спасибо всем за победу и поддержку. Хорошее начало на будущее, эта победа должна нам помочь в дальнейшем», — заявил Обляков.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).