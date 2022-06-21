«Рома» интересуется полузащитником «Сассуоло» Фраттези

«Рома» хочет подписать полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, спортивный директор римлян Тиагу Пинту провел встречу с представителями «Сассуоло», на которой ему сообщили, что готовы продать 22-летнего итальянца за 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Фраттези забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 38 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.