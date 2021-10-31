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«Интер» дома обыграл «Удинезе»

16:28
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«Интер» обыграл «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Дублем отметился нападающий «Интера» Карлос Хоакин Корреа.

«Интер» набрал 24 очка и находится на 3-м месте в турнирной таблице серии А. У «Удинезе» 11 очков и 14-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Интер» — «Удинезе» — 2:0 (0:0)

Голы: Корреа, 60 (1:0). Корреа, 68 (2:0).

«Интер»: Ханданович, Раноккиа, Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла (Сенси, 80), Джеко (Мартинес, 80), Перишич (Димарко, 86), Корреа (Санчес, 69).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен (Удогие, 69), Бекао, Молина (Соппи, 89), Яяло (Уоллас, 59), Перейра, Макенго (Арслан, 69), Саксесс (Деулофеу, 58), Бету.

Предупреждения: Бету, 38. Перейра, 51.

Судья: Сакки (Италия).

31 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Интер — Удинезе

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

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20%

1.64

ТМ 3.5

18%

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Зенит 4
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Матч завершен

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1.68

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Ф1 (-1.5)

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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