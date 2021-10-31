«Интер» дома обыграл «Удинезе»
«Интер» обыграл «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
Дублем отметился нападающий «Интера» Карлос Хоакин Корреа.
«Интер» набрал 24 очка и находится на 3-м месте в турнирной таблице серии А. У «Удинезе» 11 очков и 14-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Интер» — «Удинезе» — 2:0 (0:0)
Голы: Корреа, 60 (1:0). Корреа, 68 (2:0).
«Интер»: Ханданович, Раноккиа, Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла (Сенси, 80), Джеко (Мартинес, 80), Перишич (Димарко, 86), Корреа (Санчес, 69).
«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен (Удогие, 69), Бекао, Молина (Соппи, 89), Яяло (Уоллас, 59), Перейра, Макенго (Арслан, 69), Саксесс (Деулофеу, 58), Бету.
Предупреждения: Бету, 38. Перейра, 51.
Судья: Сакки (Италия).
31 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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